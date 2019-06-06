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"الأمن العام" يحل لغز اختفاء طفل السويس.. و"شقيق الزوجة" كلمة السر

الخميس 06/يونيو/2019 - 11:48 ص
الأمن العام يحل لغز اختفاء طفل السويس.. وشقيق الزوجة كلمة السر
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية، في ضبط عامل خطف نجل شقيقته لمساومة زوجها على دفع مبلغ مالي في حي الأربعين بالسويس.

وتبلغ لقسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس من (أحد المواطنين سن 41 - مقيم بدائرة القسم ) بغياب ( نجله – يبلغ من العمر 9 سنوات ) عن مسكنهما أثناء لهوه أمام منزله.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأمن السويس أسفرت جهوده عن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المبلغ (عامل سن 33 سنة ومقيم بذات الناحية ) نظرًا لوجود خلافات مالية بينهما وخلال تضييق الخناق على المتهم واستهدافه بأماكن تردده قام بإطلاق سراح الطفل وتركه أمام مسكن أحد أقاربه بمنطقة التوفيقية دائرة قسم شرطة فيصل، وتم إعادة الطفل سالمًا لأهليته.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف الجهود أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لمساومة والده على دفع مبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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