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من "عزبة الهجانة" لـ"الحي الراقي".. رحلة القبض على مقتحمي معمل تحاليل مدينة نصر

الخميس 06/يونيو/2019 - 11:37 ص
من عزبة الهجانة لـالحي الراقي.. رحلة القبض على مقتحمي معمل تحاليل مدينة نصر
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص لسرقتهم معمل تحاليل بأسلوب كسر الباب بمدينة نصر.

وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم، سبق اتهام إثنين منهم في عدد 6 قضايا "سرقة متنوعة – مخدرات" وبحوزتهم (جهاز ميكروسكوب طبي- جهاز تحليل هرمونات- شاشة كمبيوتر- هاتف محمول- ساعة رقمية).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب".

وباستدعاء  المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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المزيد عن: معمل تحاليل مدينة نصر عزبة الهجانة سرقة
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