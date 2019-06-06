أسعار النفط تتعافى من أدنى مستوى في 5 أشهر

تعافت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، من أدنى مستوى في 5 أشهر المسجل في جلسة أمس.





لكن مع ذلك لا تزال أسواق الذهب الأسود تحت الضغط بفعل زيادة الإمدادات الأمريكية إضافة للتوقعات المتشائمة بشأن نمو الاقتصاد العالمي.





وكان خاما برنت ونايمكس سجلا بالأمس أدنى مستوياتهما منذ منتصف يناير/كانون الثاني وسط قفزة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2017.





وبحسب التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن إنتاج الولايات المتحدة النفطي ارتفع لمستوى قياسي جديد عند 12.400 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 31 مايو/آيار الماضي مقابل 12.300 مليون برميل يومياً المسجلة في الأسبوع السابق له.





وعلى الرغم من مكاسب النفط اليوم إلا أن الأسواق دخلت منطقة "السوق الهابط" بانخفاض 20 بالمئة عن القمة الأخيرة المسجلة في أواخر أبريل/نيسان الماضي.





ومن جهة أخرى، فإن البنك الدولي خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي كما قام صندوق النقد الدولي بمراجعة تقديراته بشأن نمو اقتصاد الصين بالخفض.





وبحلول الساعة 7:28 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 60.86 دولار للبرميل.





كما زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم شهر يوليو/تموز بنسبة 0.3 بالمئة مسجلاً 51.83 دولار للبرميل.