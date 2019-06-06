من "الحشيش" لـ"الهيروين".. جهود "مكافحة المخدرات" بالتعاون مع مديريات الأمن



ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائة بدائرة قسم شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط.. وبحوزتة ( كمية من مخدر الهرويين وزنت 100 جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.

ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة (حلوان) بمحافظة القاهرة.. وبحوزتهما (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام– 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة (برج العرب) بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزته (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام– هاتف محمول – مبلغ مالى).ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة (بولاق الدكرور) بمحافظة الجيزة.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام– 2 هاتف محمول– مبلغ مالى).ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة (الحمام) بمحافظة مطروح.. وبحوزته (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام–هاتف محمول – مبلغ مالى).ضبط 2 من العناصر الإجرامية، سبق إتهامهما فى 25 قضية، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسمى شرطة (الضواحى- الزهور) بمحافظة بورسعيد.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 350 جرام– 2 هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض "كاتر").