3 أسماء لخلافة سيميدو في برشلونة

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لفريق برشلونة بات على مشارف الرحيل عن الكامب نو هذا الصيف.





وتلقى اللاعب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزها أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتوند الألماني بالإضافة إلى عرضين من إيطاليا نابولي وإنتر ميلان.





ذكر موقع الدون بالون الإسباني أن برشلونة وضع 3 أسماء لخلافة سيميدو في الجانب الأيمن للفريق بعد رغبته في الرحيل عن البرسا.





واضاف الموقع، أن الخيار الأول ممثل في الاعتماد على لاعب فريق الشباب موسي واجي حيث يعد السنغالي واحد من الخيارات المطروحة على المدرب فالفيردي نظراً لسرعته وقوته الهجومية.





فيما يظهر في القائمة الاسم الثاني هو أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزي فيما جاء الاسم الثالث للألماني كيميتش لاعب فريق بايرن ميونيخ