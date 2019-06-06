مصرع شخص إثر إصابته في حريق وحدة سكنية بكفر الشيخ

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لقي شخص مصرعه متأثرًا بجراحه فى حريق اندلع اليوم الخميس، بعقار سكني بالمنطقة المحيطة بمسجد أباظة في مدينة كفر الشيخ.



وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع الحريق، وتبين من الفحص اشتعال النيران بتكييف وحدة سكنية كائنة بالطابق الثالث في العقار سالف الذكر، ما أدى إلى امتداد الحريق للطابق الرابع.



كما تبين مصرع "هشام ع.ع " 47 عامًا، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقت إدارة النجدة، صباح اليوم بلاغًا من الأهالى يفيد نشوب حريق بوحدة سكنية، وتم إبلاغ اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، الذى وجه بإ رسال سيارة إطفاء للمكان وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه، وجرى تحرير محضر والعرض على النيابة.

