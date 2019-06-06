البورصات الأوربية ترتفع في بداية التعاملات مع ترقب قرار البنك المركزي

استهلت البورصات الأوربية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع ، مع ترقب المستثمرين قرار المركزي الأوروبي ووسط متابعة التطورات التجارية.





ويأتي أداء البورصات الأوروبية بالتزامن مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات بالحفاظ على توقعاته بشأن مزيد من التحفيز النقدي.





وفي بداية الجلسة كان قطاع الخدمات هو أكبر الرابحين بمكاسب 0.5 بالمئة في حين تراجع قطاع السيارات بنسبة 1.3 بالمئة.





وعلى صعيد التطورات التجارية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار شانون الأيرلندي وهو في طريقه لفرنسا في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "اعتقد أن الصين تريد إبرام صفقة، واعتقد أن المكسيك كذلك تريد عقد صفقة سيئة".





وألمح ترامب لاحتمالية فرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن محادثتهم مع بكين جارية.





وبحلول الساعة 7:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 374.5 نقطة.





كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 بالمئة مسجلاً 7238.8 نقطة.





وبالنسبة للمؤشر الألماني "داكس" فاستقر عند 11982.9 نقطة في حين صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.1 بالمئة إلى 5297.5 نقطة.





وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار عند مستوى 1.1225 دولار.