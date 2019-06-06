إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة سوزوكي بحدائق الأهرام

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أصيب 5 أشخاص إثر إنقلاب سيارة سوزوكى بمنطقة حدائق الاهرام، دائرة قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري بمنطقة حدائق الأهرام، ووجود مصابين، ما تسبب في توقف الحركة المرورية.



وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان البلاغ، واوناش الاستغاثة لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.