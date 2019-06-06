ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط 5 أشخاص لسرقتهم لكابلات كهربائية بالخليفة

الخميس 06/يونيو/2019 - 11:37 ص
ضبط 5 أشخاص لسرقتهم لكابلات كهربائية بالخليفة
التشكيل
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لملاحظة الحالة بدائرة القسم من ضبط خمسة أشخاص – مقيمين دائرة القسم.. حال قيامهم بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية من داخل إحدى كبائن الكهرباء الكائنة بمنطقة مقابر الإمام الشافعى بدائرة القسم.. وعثر بحوزتهم على (6 لفافات من الكابلات الكهربائية بطول 35 متر- الأدوات التى تُستخدم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى- دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم).

بمواجهتهم إعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب "القطع" بإستخدام الأدوات المضبوط بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
20:45
-
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي