ضبط 5 أشخاص لسرقتهم لكابلات كهربائية بالخليفة



بمواجهتهم إعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب "القطع" بإستخدام الأدوات المضبوط بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لملاحظة الحالة بدائرة القسم من ضبط خمسة أشخاص – مقيمين دائرة القسم.. حال قيامهم بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية من داخل إحدى كبائن الكهرباء الكائنة بمنطقة مقابر الإمام الشافعى بدائرة القسم.. وعثر بحوزتهم على (6 لفافات من الكابلات الكهربائية بطول 35 متر- الأدوات التى تُستخدم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى- دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم).