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رونالدو الجديد يحسم مستقبله بعد دوري الأمم الأوروبية

الخميس 06/يونيو/2019 - 11:06 ص
رونالدو الجديد يحسم مستقبله بعد دوري الأمم الأوروبية
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استقر جواو فيليكس مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي على حسم مستقبله القادم بعد نهاية بطولة دوري الأمم الأوروبية في الفترة القادمة.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 19 عاما سيختار ناديه المقبل بعد نهاية بطولة دوري الأمم الاوروبية في ظل اهتمام الكثير من الاندية بضمه.

واشارت الصحيفة إلى أن بنفيكا طلب الحصول على 120 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات جواو فيليكس بعد رغبة يوفنتوس واليونايتد والسيتي بضمه.

وتابعت الصحيفة، أن مانشستر سيتي هو النادي الوحيد القادر على دفع هذا المبلغ لضم اللاعب وذلك بسبب رغبة جوارديولا بالتعاقد معه.

ويركز جواو فيلكيس حالياً على مشاركته مع المنتخب البرتغالي في بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز يوم امس 3-1 على سويسرا والتأهل للمباراة النهائية.

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