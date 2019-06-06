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شاهد.. فيديو يوثق إنقاذ السعودية لأحد أفراد طاقم سفينة إيرانية جنوبي البحر الأحمر

الخميس 06/يونيو/2019 - 11:00 ص
شاهد.. فيديو يوثق إنقاذ السعودية لأحد أفراد طاقم سفينة إيرانية جنوبي البحر الأحمر
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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أظهرت تسجيل مصور، تم بثه الخميس، تفاصيل العملية التي قام بها تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل يومين، لإجلاء أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية جنوبي البحر الأحمر، بعد تدهور حالته الصحية.

وكان المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي قد أكد حينها أن عضو الطاقم نقل إلى المستشفى العسكري في جازان عن طريق الإجلاء الطبي الجوي، وذلك بعد الاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة.

وقال المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تعاملت مع الموقف من منطلق إنساني، رغم ما تمثله السفينة المشبوهة من تهديد لطرق المواصلات البحرية والتجارة في جنوب البحر الأحمر.

وأوضح المالكي أن عملية الإجلاء بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية، وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب، حيث تبين أن إصابته بالغة.

وأشار المالكي إلى أن عملية الإجلاء نفذتها إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف.

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