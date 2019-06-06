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"MBC مصر" تُغير خريطتها بعد وفاة محمد نجم

الخميس 06/يونيو/2019 - 10:43 ص
MBC مصر تُغير خريطتها بعد وفاة محمد نجم
محمد نجم
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الفجر الفني
 
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تقديرًا لمشواره الفني الكبير في مجال الكوميديا، وتحت شعار "الفن لا يرحل" تُقدم MBC مصر، لفتة تجاه الفنان الراحل محمد نجم، حيث تعرض اليوم وغدا آخر أعماله المسرحية الكوميدية، وتعرض في تمام العاشرة مساءً الليلة مسرحية "مطلوب غبي فورًا"، التي شارك فيها مع محمد نجم كل من شمس وعلاء زينهم، ومنير مكرم، وتُقدم غدًا في نفس الموعد مسرحية " فتحية بيه" التي يُشارك فيها شيماء سيف، ومن إخراج هشام عطوة.

ويذكر أن MBC مصر تُقدم يوميا وطوال أيام عيد الفطر مُختارات متنوعة ومميزة من الأفلام العربية والأمريكية والهندية والمسرحيات الكوميدية

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