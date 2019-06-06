الأهلي يحسم رحيل "معلول" للدوري السعودي









كما أكد معلول أنه لا يفكر فى الرحيل عن الأهلى فى الوقت الحالى، حيث من المقرر أن يدرس موقفه من جديد عقب كأس الأمم الأفريقية وفقاً للعروض التى ستصله، وكذلك موقف إدارة الأهلى، حيث لا يزال مرتبطاً بعقد مع الأحمر.