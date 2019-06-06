مورينتس يصدم بوجبا ويفضل إيركسن في ريال مدريد

رشح فرناندو مورينتس مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني السابق، الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب وسط فريق توتنهام للانضمام للملكي في الموسم الجديد.





وكان فرناندو مورينتس قد عقد مقابلة في الليلة الماضية مع برنامج e للحديث التعاقدات المحتملة لريال مدريد لتعزيز خط الوسط في الصيف الحالي.





وبسؤاله عن من هو اللاعب الذي يفضل قدومه لريال مدريد لتعزيز خط الوسط بين بوجبا وإيركسن قال: أحب إيركسن كثيراً اعتقد أنه لاعب غير عادي وأتمني مشاهدته في مدريد.





وكان ريال مدريد قد دخل في مفاوضات مع بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وإيركسن لاعب وسط توتنهام للتعاقد مع واحد منهما بجانب التعاقد مع هازارد نجم وسط تشيلسي بناء على طلب من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.







