مؤتمر صحفي للمحاضر العالمي دوڤ سيمنز بالقاهرة غدا

يقام غدا الجمعة مؤتمر صحفي للفنانة سماح أنور والمحاضر والمنتج الهوليودي دوڤ سيمنز، للإعلان عن تفاصيل الورشة السينمائية التي ينظمها "سيمنز" في مصر لأول مرة.





وتعد زيارة المحاضر والمنتج العالمي دوڤ سيمنز لمصر هي الأولى، حيث يقدم ورشة سينمائية تابعة لمعهد هوليوود للفيلم في "لوس انجلوس" التي أسسها سيمنز عام 1998، والخاصة بصناعة وبيع وتسويق الفيلم في هوليوود والعالم.





ومن المقرر أن يقدم "سيمنز" ورشتين بالجامعة الأمريكية وتقام الورشة الأولى على مدار يومين 10 و11 يونيو وتستمر لمدة 16 ساعة بواقع 8 ساعات يوميًا تتخلها ساعة راحة، ويحضرها عدد كبير من نجوم الفن والمهندس نجيب ساويرس، فيما تقدم الورشة الثانية يومي 17 و18 يونيو.





الورشة مخصصة لصناع الفيلم من المحترفين والهواة والذين يرغبون في عمل أفلام احترافية جماهيرية، الراعي الرسمي للورشة مهرجان الجونة السينمائي.





يشار إلى أنه تخرج من هذه الورشة منذ بداية العمل بها حتى اليوم أكثر من 50 ألف طالب، منهم ألف من نجوم هوليوود كمخرجين ومنتجين وممثلين وكتاب سيناريو، منهم ويل سميث، برادلي كوپر، سپايك لي، كوينتين تارانتينو، كوين لطيفة، روچر كورمان، چورچ كلوني، ڤاليري بيرتينيللي، سينباد، وغيرهم.



