البوستر الأول لفيلم "DC" القادم "Wonder Woman 1984"

نشرت شركة "DC" للإنتاج السينمائي، البوستر الأول لفيلم الأكشن والإثارة الشهير "Wonder Woman 1984"، الذي سيتم الإفراج عنه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في 5 يونيو عام 2020.





تدور أحداث الفيلم استنادًا لشخصية وفيلم (Wonder Woman) الذي صدر عام 2017، والذي تدور قصته قبل أن تصير المرأة الأعجوبة، تدربت (الأميرة ديانا)، أميرة الأمازون لتكون محاربة لا تُقهَر في جزيرة بارادايس واحتمت فيها إلى أن يهبط طيار أمريكي على الجزيرة؛ فتقرر ديانا الرحيل عن موطنها معه لتتعرف على حضارات وأماكن مختلفة ومحاربين، وتشارك في وقف الحروب المُدارة مختبرة قدراتها الحقيقية خلالها.





يشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم جال جادوت وكريس باين وروبن رايت وإيلينا انايا ولوسي ديفيس وكوني نيلسن وزاك سنايدر وإيران بريمنر وديفيد ثيوليز وكريستين ويج وبيدرو باسكال وغيرهم



