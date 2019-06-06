ميسي يكشف سر احباطه في برشلونة

أعرب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، إحباطه بسبب الطريقة التي أنهى بها البرسا الموسم المنصرم.





برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة في إياب نصف النهائي أمام ليفربول بنتيجة 4\0، وبعدها خسر نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف.





وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: أنهيت الموسم بصورة كبيرة من الإحباط والتعب الذهني وليس الجسدي.





وأضاف: كل هذا بسبب ما حدث في أخر 15 يومًا في الموسم مع برشلونة وخصوصًا الخروج من دوري أبطال أوروبا، كان يجب أن أستريح جسديًا.





وتابع: لعبت الموسم المنصرم عدد مباريات أقل عن المواسم السابقة، سنخوض بطولة كوبا أمريكا بنفس الإثارة والجوع كما هو الحال دائمًا.





وواصل: ولكن الحقيقة هي أن الأرجنتين تمر بفترة انتقالية، نحن ننافس كما كنا من قبل وسنحاول الفوز ببطولة كوبا أمريكا.





وأنهى: أنا أشعر بحالة جيدة الأن، لدينا مجموعة من اللاعبين يملكون الجوع للقيام بأشياء جيدة.





ويستعد ميسي لخوض بطولة كوبا أمريكا 2019 مع الأرجنتين في دولة البرازيل، ويلعب الألبيسيليستي مع كولومبيا وباراجوي وقطر.