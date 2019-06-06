"النقل": انتهاء تنفيذ محطة جديدة متعددة الأغراض بميناء دمياط بتكلفة استثمارية 1.365 مليار جنيه

أعلنت وزارة النقل، أنه في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل،لتطوير منظومة النقل البحري، وتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليا والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ وذلك لتدعيم الاقتصاد القومي.





وأوضحت، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة جديدة متعددة الأغراض بميناء دمياط بتكلفة إستثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه تم إنشاؤها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبتنفيذ عدد من الشركات الوطنية المصرية ، مشيرا الى أن المحطة تشتمل على أرصفة بأطوال 630 متر وعمق - 17 متر ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع ومن المنتظر أن تصل الطاقة الإستيعابية لها حوالي 4 مليون طن سنوياً



