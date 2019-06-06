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يوفيتش صفع برشلونة وباريس من أجل ريال مدريد

الخميس 06/يونيو/2019 - 10:34 ص
يوفيتش صفع برشلونة وباريس من أجل ريال مدريد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل رفض لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد الجديد العرض المقدم السابق من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن ريال مدريد في الساعات الماضية تعاقده الرسمي مع لوكا يوفيتش قادماً من فريق انتراخت فرانفكورت بعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن يوفيتش من المعروف أنه رفضاً عرضاً من برشلونة لاختيار ريال مدريد والانضمام لكتيبة زين الدين زيدان.

ولكن من غير المعروف أو المعلن أن اللاعب رفض عرضاً مغرياً من باريس سان جيرمان والذي وضعه على قائمة الفريق ليكون بديلاً محتملاً للمهاجم الحالي كافاني.

واكد الموقع على أن يوفيتش بالرغم من صعوبة المنافسة مع كريم بنزيمة لكنه اختار الانضمام لريال مدريد، ولذلك من المرجح أن يمنح زيدان الفرصة أمام الثنائي بنزيمة ويوفيتش لتكوين شراكة مزدوجة في الهجوم.


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