خبير أمني: العمليات الإرهابية بسيناء هدفها طرد الاستثمار من مصر



وأضاف "عز الدين"، في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، أنه من المتوقع والوارد أن تحاول العناصر الإرهابية إثبات وجودها بأي عملية إرهابية، ولكنهم لا يستطيعون التمسك بشبر على الأرض على عكس باقي الدول الموجودة حولنا.



وشدد مدير سابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة، أن الثأر من منفذي العمليات الإرهابية أنقذ مصر من العديد من العمليات الإرهابية الأخرى التي كانوا يخططون لها، لافتا إلى أن هذه العمليات الإرهابية في سيناء هدفها طرد الاستثمار من مصر.



وأعلنت وزارة الداخلية في أقل من 24 ساعة عن مقتل 14 من العناصر الإرهابية المتورطة في هجوم كمين العريش.

قال اللواء علاء عز الدين، مدير سابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة، إن الحرب على الإرهاب سوف تستمر طالما مصر مستمرة في طريقها للتنمية والتقدم الاقتصادي.