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رسميا.. مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقات الصيف

الخميس 06/يونيو/2019 - 10:17 ص
رسميا.. مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقات الصيف
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يخضع دانيال جيمس جناح فريق سوانسي سيتي الإنجليزي للفحص الطبي خلال الساعات القادمة مع مانشستر يونايتد تمهيداً لإغلاق الصفقة بالميركاتو الصيفي.

ذكرت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد أعلن خضوع دانيال جيمس جناح سوانسي سيتي للفحص الطبي خلال الساعات القادمة.

واضافت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد سيدفع 18 مليون جنيه إٍسترليني لفريق سوانسي للحصول على خدمات اللاعب، بواقع دفع 15 مليون جنيه إسترليني ثابتة بالإضافة إلى 3 ملايين كمتغيرات.

وكان مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات مع سوانسي سيتي خلال الفترة الماضية ونجح في التوصل لاتفاق رسمي لضم اللاعب ليكون أول تعزيز للفريق.

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