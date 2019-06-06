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على غرار فورتنايت.. سناب شات يضيف لعبة Tiny Royale

الخميس 06/يونيو/2019 - 10:09 ص
على غرار فورتنايت.. سناب شات يضيف لعبة Tiny Royale
صورة أرشيفية
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بعد إعلانها عن منصة ألعاب Snap Games في وقتٍ سابق من هذا العام، أطلقت سناب لعبة جديدة إلى تطبيق سناب شات باسم Tiny Royale بالتعاون مع Zynga وهي بمثابة لعبة قتال حربية على غرار ألعاب فورتنايت وPUBG والتي أصبحت منتشرة بشكل هائل الفترة الأخيرة.

وبطبيعة الحال لن تكون اللعبة القادمة على سناب شات مشابهة للقوة التي توفرها اللعبتين الشهيرتين، لكنها توفر نفس طابع اللعب الخاص بهما. وتوفر كل مرحلة من المراحل ما مدته دقيقتين من اللعب لختمها وهي مدة أقل كثيرًا من الألعاب التقليدية، كما ستسمح بتواجد حتى 30 لاعبًا في نطاق محدد للتنافس مع بعضهم البعض.

وهذه اللعبة ستوفر خلال الصيف وضع Tiny Royale Leagues – وهو بمثابة نظام دوريات خاصة، بحيث يستطيع اللاعبون تدشين دوري خاص بهم حتى 100 لاعب وسيتم خلاله تحديد المراكز بناءً على النقاط التي يحققها كل لاعب.
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