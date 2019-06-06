طلب غريب من ريال مدريد قبل التعاقد مع ميندي

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فيرلاند ميندي الظهير الإيسر لفريق ليون الفرنسي سيخضع لفحص جديد مع ريال مدريد الإسباني في الساعات القادمة.





ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن ميندي اجتاز الفحص الأول مع ريال مدريد ولكنه سيخضع لفحص طبي جديد في الساعات القادمة بطلب واضح من إدارة النادي الملكي.





واضافت الصحيفة، أن ريال مدريد طلب إجراء فحص طبي مخصوص على الفخذ الإيسر والأيمن لللاعب بعد تعرضه لعدة إصابات في الموسم الماضي في هذه المنطقة.





واكدت الصحيفة على أن الفحص الطبي الذي خضع له ميندي كان جيداً للغاية ولذلك يأمل ريال مدريد في أن تكون نتيجة الفحوصات الثانية جيدة أيضا.





الجدير بالذكر أن ريال مدريد دخل في مفاوضات مع ليون في الفترة الماضية للتعاقد مع ميندي لتعزيز الخط الدفاعي للفريق بالموسم المقبل.







