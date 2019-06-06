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4 تعاقدات نارية على طاولة برشلونة

الخميس 06/يونيو/2019 - 09:28 ص
4 تعاقدات نارية على طاولة برشلونة
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اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوف الفريق.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن برشلونة يبحث عن عقد 4 صفقات ممثلة في صفقة دفاعية وآخري هجومية بالإضافة لمهاجم جناح وظهير أيسر.

واضافت الصحيفة، أن أول صفقة يرغب برشلونة في التعاقد معها هو المدافع ماتياس دي ليخت، فيما لا يزال موقف التعاقد مع جريزمان غامض بالرغم من شائعات اقترابه من النادي.

واكدت الصحيفة على أن برشلونة سيبحث عن التعاقد مع مهاجم قوي لمنافسة سواريز في الموسم المقبل ويكون بديلاً له بالمستقبل، بينما ستكون الصفقة الرابعة ممثلة في التعاقد مع ظهير أيسر للتعاون مع جوردي ألبا.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة سيعتمد على الثنائي ايناكي بينا الحارس الشاب لتعويض رحيل الهولندي سيلسين فيما سيعتمد على موسي واجي كبديل محتمل لرحيل البرتغالي سيميدو الظهير الأيمن.



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