وجه جديد في برشلونة بالموسم الجديد

قالت تقارير صحفية إسبانية إن السنغالي موسى واجو، قد يحل محل نيلسون سيميدو، في مركز الظهير الأيمن لبرشلونة الموسم المقبل.





وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن واجو يعتبر أحد المرشحين للمشاركة في الجبهة اليمنى مع برشلونة، في حالة رحيل سيميدو.





خورخي مينديز، وكيل أعمال سيميدو أبلغ إدارة برشلونة بعد رضا اللاعب عن الوقت الذي قضاه في البرسا خلال موسمين، بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية.





هذا الأمر يرجع إلى اعتماد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة على سيرجيو روبرتو، في الجبهة اليمنى، بدلًا من اللاعب البرتغالي.





اللاعب السنغالي شارك في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث سجل هدفًا وحيدًا ضد اليابان.





العديد من الأندية الأوروبية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع سيميدو في الموسم المقبل أبرزها أتلتيكو مدريد، ولكن برشلونة ليس على استعداد للدخول في مفاوضات بشأن بيع اللاعب صاحب الـ25 عامًا.