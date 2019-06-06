تورونتو يفوز على وريورز في دوري كرة السلة الأمريكي

مع غياب اثنين من أبرز لاعبي الفريق، لجأ جولدن ستيت واريورز للتركيز على ستيفن كوري في مواجهة تورونتو رابتورز في المباراة الثالثة من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين،0 الليلة الماضية.

وارتقى كوري لمستوى التوقعات وأحرز 47 نقطة، إذ لعب أغلب فترات المباراة لكن ذلك لم يكن كافيا.

وخسر وريورز حامل اللقب في آخر موسمين 123-109 أمام ضيفه ليتأخر 2-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، إذ سجل بقية لاعبي التشكيلة الأساسية 36 نقطة فقط.

وعلى الرغم من غياب كلاي طومسون (العضلة الخلفية للفخذ) وكيفن دورانت (ربلة الساق) شدد ستيف كير مدرب واريورز على أن الفريق يجب أن يكون فخورا.

وأجاب عند سؤاله عن أداء الفريق "فخور للغاية، لعبنا بشراسة وقدمنا كل ما لدينا لكننا اصطدمنا بفريق أفضل الليلة".

واتفق كوري مع تصريحات كير وقال إن فريقه لن يستخدم الإصابات كعذر.

وأضاف "نحن في اللحظة الحالية، يجب أن نقاتل دائما، فعلنا ذلك الليلة، يمكن أن نلعب بشكل أفضل وخاصة في الناحية الدفاعية لكنني أحببت طريقة تنافسنا مع تفهم أننا نفقد 50 نقطة من كيفن دورانت وكلاي".

وتابع "سنتعامل مع الأمر ونحن نعلم أنها سلسلة طويلة. ستكون ممتعة لنا".

وأشار دريموند جرين إلى أنه معجب بمجهود الفريق، وأكد أنه متفائل.

وقال "نفوز بالمباراة المقبلة وننتقل إلى تورونتو لنفوز بالمباراة الخامسة ثم نعود إلى أوراكل أرينا ونفوز بالمباراة السادسة ثم نحتفل، أمامنا وقت ممتع".

وأشار كير إلى أن طومسون ربما يعود في المباراة الرابعة غدا الجمعة، لكنه لم يوضح حالة دورانت.

وكال كير المديح لكوري، الذي حقق رقما قياسيا له في الأدوار الإقصائية، على الرغم من الدفاع ضده باثنين من اللاعبين أغلب فترات المباراة.

وقال "ستيفن كان مذهلا، يقوم بأشياء لم يسبق أن رأيت أحدا يفعلها على الإطلاق".

وأضاف "الطريقة التي يلعب بها ويسدد بها والدمج بين التعامل مع الكرة والتسديد أمر مذهل، كان رائعا".