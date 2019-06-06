سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 6/6/2019
الخميس 06/يونيو/2019 - 09:06 ص
الفجر الاقتصادي
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واصل سعر اليورو الأوروبي حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك في جميع البنوك العاملة بمصر وكان قد شهد سعر اليورو الأوروبي حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية.
سعر اليورو في البنوك اليوم
سجل سعر اليورو في البنك المركزى
18.65 جنيه للشراء
18.75جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB
18.58جنيه للشراء
18.72 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
16.62 جنيه للشراء
16.78 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.85 جنيه للشراء
18.74 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك قناة السويس
18.61 جنيه للشراء
18.76 جنيه للبيع
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