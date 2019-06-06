اتهامات تلاحق مسلسل "ولد الغلابة" بسرقة نهايته من "Game of Thrones"

أثار المسلسل المصري الشهير جدلا كبيرا مؤخرا ‏بعد اتهامه بسرقة أحداث مسلسل "‎Breaking Bad" الأمريكي، وذلك بسبب تشابه الكثير من الأحداث والمشاهد في المسلسلين.





وعاد المسلسل المصري ‎"ولد الغلابة" ليثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بعد عرض حلقته الأخير، حيث أنه اصبح متهم مرة أخرى بسرقة نهاية مسلسل "‎Game of Thrones" وذلك بسبب التشابه الكبير بين أحداث نهاية المسلسلين.





ففي نهاية مسلسل "ولد الغلابة" قام عيسى، الذي يجسد دوره النجم أحمد السقا، بقتل حبيبته وزوجته "فرح"، التي تجسد شخصيتها النجمة مي عمر، وذلك بسبب قتلها لشقيقتها ونيتها لقتلها زوجته السابقة، وانها اصبحت تقتل أي شخص يعترض طريقها وسعادتها.





وهو ما حدث تقريبا في نهاية مسلسل "Game of Thrones"، فبعد أن استطاعت دينيريس تاريجريان، التي تجسد شخصيتها اميليا كلارك، القضاء على سيرسى لانيستر وتدمير مدينة ويستروس بأكملها لتجلس على العرش الحديدى، قام حبيبها جون سنو، الذي جسد دوره كيت هارينجتون، بقتلها، فبالرغم من الحب الكبير الذي يجمعهما، ودفاع جون سنو عن دينيريس تاريجريان منذ بداية الموسم الثامن ووقوفه خلفها في كل قرارتها، إلا أنه قتلها بعد أن تأكد أنها ستقوم بإشعال الحروب حول العالم، خاصة بعد الحلقة الخامسة من المسلسل، حيث الجنون غير المبرر الذي أظهرته على سكان مدينة ويستروس.



