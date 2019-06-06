سلافة معمار لـ قصي خولي: من غير اللائق وصف الفنانات بأنواع السيارات

في وقت سابق، قارن الممثّل السّوريّ، قصي خولي، مواطنته الفنّانة، سلافة معمار، باللّبنانيّة، نادين نسيب نجيم، مستعينًا بماركات السّيّارات القويّة على اختلافها، ليقول، إنّ كلّ السّيّارات جيّدة، لكنّ مسألة ذوق، تاركًا الموضوع بتصرّف المخمّنين المحلّلين!





ذلك على ما يبدو، أثار استياء الممثّلة السّوريّة، التي عبّرتْ عن رفضها ذلك التّشبيه الذي صرّح به على إحدى المقابلات التّلفزيونيّة، واعتبرتْ، أنّه من غير اللائق وصف الممثّلاث بأنواع السّيّارات.





ما جرى، جعل البعض يتكهّن بوجود خلافات حقيقيّة بينها، وبين خولي، لذلك، صرّحتْ معمار مؤخرًا عن حقيقة ذلك عبر احدى المحطّات الاذاعيّة، فقالت: "قصي صديقي ولا يوجد زعل بيننا".





البعض يرى، أنّ المقارنة ليست بمكانها، بين ملكة جمال، لعبتْ في ميدان التّلفزيون، وصارتْ "موضة" مطلوبة، وبين ممثّلة محترفة تمتلك أدواتها الاحترافيّة على خشبة المسرح، وجرّبتْ سحر الفنّ السّابع، مع ذلك، تاه النّجم، قصي خولي، ربّما خوفًا من أنْ تُحدث إجابته الضّرر، مثلما فعلتْ إجابة عابد فهد، على السّؤال نفسه.





يُشار، إلى أنّ قصي خولي، هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحيّة في الدّفعة، التي ضمّتْ النّجمة سلافة معمار، وشاركا سويًا بعدّة أعمال أبرزها، مسلسل "أرواح عارية"، في عام 2012.



