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رسميا.. الإصابة تبعد نيمار عن كوبا أمريكا

الخميس 06/يونيو/2019 - 09:03 ص
رسميا.. الإصابة تبعد نيمار عن كوبا أمريكا
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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المشاركة مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا امريكا القادمة.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن نيمار تعرض لإصابة قوية خلال المواجهة الودية للمنتخب البرازيلي أمام نظيره منتخب قطر تحضيراً لبطولة الكوبا.

وجاءت إصابة نيمار في أول 15 دقيقة من زمن الشوط الأول متأثراً بإصابة تعرض لها على مستوي الكاحل الأيمن وغادر ملعب اللقاء على عكازين وذهب إلى المستشفي لإجراء الفحوصات.

واشارت الصحيفة إلى أن علامات الحزن كانت واضحة على وجهة نيمار بعد إصابته لأنه يدرك جيداً بأن الإصابة ستبعده عن المشاركة في البطولة.

واكد الاتحاد البرازيلي في بيانه بعد إصابة نيمار على أن اللاعب لن يشارك في البطولة مع المنتخب البرازيلي بسبب الإصابة في الكاحل.

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