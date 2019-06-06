معجبو هازال كايا يحاولون إفساد علاقتها بزوجها

كشفت النجمة التركية هازال كايا، التي تجسد شخصية "نهال" في مسلسل "العشق الممنوع"، كيف حاول بعض معجبيها افساد العلاقة بينها وبين زوجها الممثل "على قطاي" واللذين تزوجا في وقت سابق من هذا العام.





فوفق ما ورد في موقع "تيامي"، بينت "هازال" في إحدى المقابلات، كيف قام بعض المعجبين بتتبع مختلف خطواتها وأعمالها بشكل غريب، راغبين في ارتباطها بكل بطل يشاركها في كل مسلسل جديد، وكيف أصبح تعلقهم بها سلبيًا للغاية، حيث لا يفصلون بين حياتها الشخصية وحياتها المهنية.





وأوضحت الممثلة التركية، أن الأمر وصل إلى درجة توصل بعض المعجبين إلى البريد الإلكتروني الخاص بوكالتها وأحد أصدقائها المقربين، وحتى والدتها، وبدءوا في كتابة رسائل تدعي أنهم يعرفون الكثير من الأمور "القذرة" عن زوجها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كشفت "هازال" عن أن بعضهم حاول إقناع أقربائها بأن "على" كاذب وأنه شخص آخر يختلف عمن يدعيه، كما زعموا أنهم لديهم أدلة على ذلك.





ولكن لحسن الحظ، لم تتأثر "هازال" بتلك الادعاءات المجنونة والقصص الخيالية، وتزوجت من "على" وهما الآن يعيشان حياة سعيدة سويًا، فضلًا عن تقارير تحدثت عن احتمالية حمل الممثلة التركية.



