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ريهانا تتصدر قائمة المغنيات الأعلى أجرا في العالم

الخميس 06/يونيو/2019 - 08:50 ص
ريهانا تتصدر قائمة المغنيات الأعلى أجرا في العالم
ريهانا
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الفجر الفني
 
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أصبحت النجمة العالمية الشهيرة ريهانا رسميًا الأعلى أجرًا في عالم صناعة الموسيقى ففي قائمة فوربس السنوية، لأغنى نساء، صنعن ثرواتهن بأيديهن، في أمريكا لعام 2019، تصدرت النجمة ريهانا القائمة كصاحبة الأجر الأعلى، حيث قدرت ثروتها بـ 600 مليون دولار.

وذكرت القائمة أن جزءًا كبيرًا من ثروة ريهانا تم الحصول عليه من خلال شراكتها المربحة مع شركة الأزياء الفاخرة "LVMH"، التي أطلقت معها خط مستحضرات التجميل "Fenty Beauty" في عام 2017، إذ حصلت على 570 مليون دولار منذ بدأت العمل على ذلك الخط، أي أنها حصلت على ذلك المبلغ في 15 شهرا فقط من العمل.

وقامت ريهانا بتوسيع أعمالها، واستثمار براعتها في تصميم الملابس، حيث ابتكرت علامتها التجارية "Savage x Fenty"، وعلقت ريهانا على خط ملابسها في مجلة "نيويورك تايمز ستايل" قائلةً: "قدموا لي العرض ولم يكن الأمر يحتاج للكثير من التفكير، كان برنارد أرنو متحمسًا للغاية؛ لقد وثق بي وبرؤيتي"، ومن المتوقع أن يوسع خط الملابس، الذي تم إطلاقه في 22 مايو الماضي، ثروتها.

ومن ناحية أخرى، جاءت مادونا في المرتبة الثانية خلف ريهانا، بثروة بلغت 570 مليون دولار، بينما حصلت سيلين ديون على المرتبة الثالثة بثروة تقدر بـ 450 مليون دولار، تليها بيونسيه بـ 400 مليون دولار، وآخرهم تايلور سويفت بـ 360 مليون دولار.

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