عاجل.. الإمارات: الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري

أدانت دولة الإمارات، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش في شمال سيناء بجمهورية مصر.





وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم، إن "دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة".





أعمال جبانة

وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري الشقيق وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لاوطن له ولادين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى وكل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.





وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الإمارات لعائلات الشهداء و لحكومة وشعب مصر الشقيقة وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



