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تجاهل فالفيردي يغضب نجم برشلونة ويقربه من الرحيل

الخميس 06/يونيو/2019 - 08:46 ص
تجاهل فالفيردي يغضب نجم برشلونة ويقربه من الرحيل
فالفيردي
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الفجر الرياضي
 
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أكدت تقارير صحفية أن نيلسون سيميدو يرغب في الرحيل عن صفوف نادي برشلونة خلال موسم الإنتقالات الصيفية.

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن "سيميدو" لا يريد الاستمرار في صفوف البلوجرانا خلال الموسم المقبل، وأنه غاضب للغاية من الدور الذي يلعبه في تشكيلة المدرب إرنيستو فالفيردي.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن خورخي مينديز وكيل اللاعب قد أخبر إدارة النادي الكتالوني برغبة سيميدو في الرحيل، وبدأ بالفعل رحلة البحث عن عرض مناسب لموكله.

 

ويعتبر نادي أتليتكو مدريد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات "سيميدو"

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