أسعار الخضروات والفاكهة ثاني أيام عيد الفطر المبارك.. والليمون بـ 100 جنيه
الخميس 06/يونيو/2019 - 08:45 ص
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتراوحت أسعار الطماطم بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، كما تراوحت البطاطس بين 3 و5 جنيهات، بينما سجلت أسعار البصل بين جنيهين و3.5 جنيه، وسجلت أسعار الكوسة بين جنيهين و3.5 جنيه، بينما سجلت الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيهًا.
وتراوحت أسعار الباذنجان البلدي بين جنيهين و5 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و8 جنيهات، وسجل الفلفل الحامي البلدي بين 4 و8 جنيهات.
وترواحت أسعار البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، فيما سجل سعر القلقاس بين 5 و9 جنيهات.
وعن أسعار الفاكهة استقر سعر الليمون البلدي متراوحا ما بين 70 إلى 100 جنيهًا، وسجلت الجوافة بين 5 و8 جنيهات، بينما سجل الخوخ البلدي بين 3 و7 جنيهات، وسجل الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، بينما سجل الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.
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