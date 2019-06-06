أسعار الخضروات والفاكهة ثاني أيام عيد الفطر المبارك.. والليمون بـ 100 جنيه

استقرت أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتراوحت أسعار الطماطم بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، كما تراوحت البطاطس بين 3 و5 جنيهات، بينما سجلت أسعار البصل بين جنيهين و3.5 جنيه، وسجلت أسعار الكوسة بين جنيهين و3.5 جنيه، بينما سجلت الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيهًا.





وتراوحت أسعار الباذنجان البلدي بين جنيهين و5 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و8 جنيهات، وسجل الفلفل الحامي البلدي بين 4 و8 جنيهات.





وترواحت أسعار البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، فيما سجل سعر القلقاس بين 5 و9 جنيهات.





وعن أسعار الفاكهة استقر سعر الليمون البلدي متراوحا ما بين 70 إلى 100 جنيهًا، وسجلت الجوافة بين 5 و8 جنيهات، بينما سجل الخوخ البلدي بين 3 و7 جنيهات، وسجل الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، بينما سجل الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.