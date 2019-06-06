بوجبا يفجر أزمة في ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن هناك خلافًا كبيرًا بين الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي بسبب التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان يري أن بوجبا سيكون مناسبا لطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال الموسم المقبل، والتي تعتمد على الضغط والقوة البدنية التي يتمتع بها لاعب الوسط الفرنسي، واستطاع اقناع اللاعب بالانتقال للملكي.

بينما ترفض إدارة ريال مدريد التحرك للتعاقد مع بوجبا، حيث ترى أن مبلغ التعاقد معه مكلف للغاية، لا سيما وأن اليونايتد تعاقد معه في 2016 مقابل 120 مليون يورو، ولن يقبل التنازل عنه بأقل من 150 مليونا.

وقد يثير مبلغ التعاقد مع بوجبا أزمة لدى إدارة ريال مدريد بشأن مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف، لا سيما في ظل الإنفاق الكبير الذي ينوي النادي القيام به في الصيف الحالي.

وتفضل إدارة الملكي التعاقد مع الدنماركي كريستين اريكسن بدلا من بوجبا خاصة وأن مبلغ التعاقد معه لن يكون ضخم مثل المطلوب للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي، كما أن الأول أكثر التزاما داخل وخارج الملعب.