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إسماعيل أوغلو وإيبرو شاهين يلتقيان في حب بلا وعي

الخميس 06/يونيو/2019 - 07:56 ص
إسماعيل أوغلو وإيبرو شاهين يلتقيان في حب بلا وعي
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الفجر الفني
 
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تعاقد كل من الفنانين اسماعيل حاجي أوغلو وايبرو شاهين، على بطولة فيلم "حب بلا وعي"، والمقرر البدء في تصويره 24 يونيو المقبل. 


العمل تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ومن المقرر أن تبدأ الأحداث خلال فترة الثمانينات، وتواصل الشركة المنتجة حاليا التفاوض مع إحدى الفنانات لتقوم بدور البطولة النسائية في العمل. 


يذكر أن من أهم أعمال اسماعيل حاجي أوغلو الدرامية مسلسل المدرب البلد، قصة إسطنبول، البقالة، صوت الليل، الاشتباه، الهروب من السجن، العثمانية، زيراك وتشايراك.

 

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