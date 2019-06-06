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ليفربول يصارع برشلونة على ضم دي ليخت

الخميس 06/يونيو/2019 - 07:55 ص
ليفربول يصارع برشلونة على ضم دي ليخت
دي ليخت
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الفجر الرياضي
 
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دخل فريق ليفربول الإنجليزي في الصراع مع نادي برشلونة الإسباني، من أجل ضم اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب فريق اياكس امستردام الهولندي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

 

وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة "بيلد"، إلى أن يورجن كلوب طلب من الإدارة التعاقد مع دي ليخت، لتدعيم صفوف خط الدفاع في الموسم المقبل.

 

ويسعى كلوب لاستخدام فان دايك لإقناع مواطنه دي ليخت للانضمام إلى الريدز، واللعب بجانبه في خط دفاع الفريق.

 

ويعد ماتياس دي ليخت صفقة الموسم بالنسبة لكبار أوروبا، حيث قدم الشاب الهولندي موسما مميزا مع اياكس امستردام.

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