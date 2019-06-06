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شرط برشلونة الصعب للموافقة على عودة "نيمار"

الخميس 06/يونيو/2019 - 07:43 ص
شرط برشلونة الصعب للموافقة على عودة نيمار
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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حدد نادي برشلونة الاسباني شرطًا صعبًا علي البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل العودة إلى الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

 

وذكر برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير إن نادي برشلونة أبلغ نيمار بأنه في حال عودته إلى الفريق في الموسم المقبل فعليه تخفيض راتبه الحالي للنصف، حيث يحصل اللاعب على راتب سنوي قيمته 37 مليون يورو مع سان جيرمان.

 

وأبلغ برشلونة نيمار بأنه سيحصل في العقد الجديد على 20 مليون يورو كراتب سنوي، وهو نفس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية.

 

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية قادما من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

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