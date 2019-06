كندة علوش تكشف موعد عودتها للعمل

قالت الفنانة كندة علوش، إنها لن تعود إلى عملها إلا بعد أن تكبر ابنتها "حياة" قليلًا، وستحاول أن توازن بينها والعمل، موضحة أن ابنتها لديها شخصية قوية ومستقلة رغم أنها في مراحل طفولتها الأولى.









وأضافت "علوش"، خلال استضافتها في برنامج "حلوة رمضان" الذي يعرض على قناة MAKE UP FOR EVER Middle East عبر "يوتيوب"، أن ابنتها رغم أنها لا تزال رضيعة إلا أنها تركز جيدًا وتفهم الآخرين، وفضولية تجاه ما حولها، مشيرةً إلى أنها إذا سمعت صوت أحدهم يتحدث التفتت له وركزت مع حديثه.









وكشفت عن أنها أطلقت على ابنتها اسم "حياة"، بسبب جدتها لأمها، والتي تُعد أكثر شخص مؤثر في حياتها، لافتةً إلى أن الأمومة علمتها الصبر والتحمل والعطاء، قائلة: "في ليالي ما بنام نهائي بسبب حياة ابنتي".









وأوضحت أن بعض الأمهات يجعلن الأمومة موضوعًا عابرًا في حياتهن ويستكملن عملهن وباقي متطلبات الحياة بشكل عادي بعد الولادة، مشيرة إلى أنها تختلف مع هذا الرأي، فهي ترى الأمومة أمرًا استثنائيًا، وضرورة منح طفلتها كل وقتها واهتمامها خاصة مع شهورها الأولى.