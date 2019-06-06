طرح الموسم الجديد من Black Mirror بالنمط الجديد

عرضت شبكة نتفليكس التلفزيونية أمس الأربعاء الموسم الخامس والجديد من مسلسل الدراما والتشويقBlack Mirro بعد انتظار أكثر من عام على طرح الموسم الأخير.





ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس، النمط الجديد من المسلسل الذى يتيح للمشاهد بأختيار النهاية التى يحبذها، وسيضم الموسم الجديد من المسلسل الكثير من أفكار الحب والأمن والجنس بين الأسرة والعمل والتى ظهرت فى التريلر الرسمى الأول للموسم عبر حساب المسلسل الرسمى بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.





وكانت آخر حلقات الموسم الماضي من المسلسل فى ديسمبر الماضى والتي سمح صناع المسلسل لمشاهديهم باختيار وتحديد وتصور القصة التى ستدور عليها الحلقة فى سير نمطها الدرامي، والتي غالبا ما سيتم تطبيقها فى الموسم الجديد.







