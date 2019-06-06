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عاجل.. تسريب مقطع فيديو يبرئ نيمار من إدعاءات فتاة فندق باريس

الخميس 06/يونيو/2019 - 05:33 ص
عاجل.. تسريب مقطع فيديو يبرئ نيمار من إدعاءات فتاة فندق باريس
نيمار والفتاة
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الفجر الرياضي
 
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو بصحبة الفتاة التي اتهمته منذ أيام قليلة باغتصابها بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية القاهرة.

 

ويظهر الفيديو إدعاء الفتاة وبراءة نيمار، بعد أن قامت بالظهور والحديث كيف أن النجم البرازيلي هو من قام باغتصابها، قبل أن يعلن اللاعب في فيديو بث على موقع تبادل الصور "انستجرام" أنه لم يفعل ذلك ونشر للفتاة عددا من الصور الفاضحة.

 

وكانت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية نقلت عن وزارة الآمن في ساوباولو إحدى البلاغات المقدمة ضد النجم البرازيلي "نيمار" لاعب باريس سان جيرمان والذي تتهمه فيه إحدى الفتيات بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً قام باغتصابها في إحدى فنادق العاصمة الفرنسية باريس وذلك في الشهر الماضي مما دعا الشرطة لاقتحام معسكر المنتخب البرازيلي لاستدعاء اللاعب والاستماع لأقواله في ما نُسب إليه.

 

وخرج نيمار مصابا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من مباراة منتخب بلاده أمام قطر والتي انتهت بفوز السامبا بهدفين دون رد ، استعدادا لبطولة كوبا أمريكا.


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