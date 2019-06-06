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خاص.. الاتحاد السكندري يفاوض إيهاب جلال

الخميس 06/يونيو/2019 - 04:49 ص
خاص.. الاتحاد السكندري يفاوض إيهاب جلال
ايهاب جلال
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الفجر الرياضي
 
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دخل نادى الاتحاد السكندرى، فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال المدير الفنى الحالي للمصرى البورسعيدي، لتولى مهمة زعيم الثغر في الموسم المقبل ببطولة الدورى المصرى الممتاز.

 

ونافس زعيم الثغر على صراع الهبوط بالموسم الحالى للدوري المصري الممتاز، حتى الجولة الأخيرة والتي نجح خلالها أبناء طلعت يوسف من تحقيق الانتصار على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضمن البقاء رسميا.

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