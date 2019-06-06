تعرف على موعد حفل زفاف جاستين بيبر الجديد

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن المغني الكندي "جاستين بيبر" وعارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالدوين" قررا إقامة حفل زفافها شهر سبتمبر المقبل بعد تأجيله 4 مرات خلال عام.









وكشفت الصحيفة البريطانية، عن أن حالة "بير" النفسية تحسنت، وأصبحت على ما يرام بعد مروره بأزمة، وشعوره بالاضطراب لفترة طويلة، حيث ساندته "هايلي" في محنته وظلت بجانبه.







