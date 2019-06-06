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رينارد يستدعي "الرنيني" لمعسكر المغرب بعد إصابة حارس نهضة بركان

الخميس 06/يونيو/2019 - 04:00 ص
رينارد يستدعي الرنيني لمعسكر المغرب بعد إصابة حارس نهضة بركان
حارس نهضة بركان
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علي نبوي
 
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قرر هيرفي رينارد المدير لفني لمنتخب المغرب استدعاء أنس الرنيني حارس الرجاء الرياضي من أجل الحضور إلى معسكر نسور قرطاج تحضيرا لكأس إفريقيا للأمم 2019 بدلا من المصاب عبد العالي محمدي .

 

وتعرض حارس نهضة بركان للإصابة على مستوى الكتف في فترة الاحماءات قبل مباراة فريقه نهضة بركان أمام الفتح الرباطي ، والتي تستوجب خضوعه للراحة ، دفعت رينارد لاستدعاء الزنيتي .

 

والتحق الزنيتي التحق بمعسكر المنتخب المغربي في مقرة إقامة الفريق، وسيبدأ تداريبه مع أسود الأطلسي.

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