ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اليوم.. المنتخب الأوليمبي يطير إلى أوزبكستان استعدادا للمعسكر

الخميس 06/يونيو/2019 - 03:54 ص
اليوم.. المنتخب الأوليمبي يطير إلى أوزبكستان استعدادا للمعسكر
شوقي غريب
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

تطير بعثة المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب المدير الفني، إلى أوزبكستان فجر اليوم الخميس استعدادا للمعسكر المغلق الذي سيخوضه بالفترة المقبلة.

 

وانطلق أمس معسكر المنتخب الأولمبى، قبل السفر إلى أوزبكستان، لمواجهة منتخبها وديا يومى 9 و11 يونيو الجاري.

 

ويستعد المنتخب الوطني الأوليمبي، لنهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر الاوليمبي شوقي غريب رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
20:45
-
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي