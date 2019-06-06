بعد الهاتريك.. أرقام الداهية رونالدو مع منتخب البرتغال

تمكن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من قياده منتخب بلاده إلى الدور النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد أن سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك المنتخب السويسري في المباراة التي احتضنها ملعب إستاد دو دراجاو.

ووصلت البرتغال بذلك إلى المباراة النهائية لتنتظر الفائز من مباراة هولندا وإنجلترا التي تقام بين المنتخبين اليوم الخميس.

ونجح الدون في أن يفك عقدته التاريخية ضد المنتخب السويسري حيث أنه ومنذ بدايه مسيرته الدولية لم يقدر على التسجيل في شباكهم خلال 3 مباريات سابقة.

كما وصل رونالدو بالهاتريك إلى الهدف رقم 88 في مسيرته الدولية ويطمح في قياده زملائه لتحقيق اللقب الثاني في تاريخهم بعد يورو 2016 بعد خسارتهم يورو 2004 ضد اليونان.

وضم رونالدو بذلك المنتخب السويسري إلى قائمة ضحاياه على الرغم من أن سجل البرتغال ضد سويسرا كان ينذر بأن المباراة ستكون صعبة.

لكن ارقام الدون الذي سجل في تصفيات اليورو 20 هدفاً في 29 مباراة كان لها أثر كبير في حسم المباراة والوصول إلى الدور النهائي.