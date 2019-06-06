عاجل.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية أثناء هبوطها في مدرج مطار معيتيقة الدولي

استهدف سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، طائرة تركية مسيرة أثناء هبوطها فى مدرج مطار معيتيقة الدولى بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم الخميس.





وقال المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبى، فى بيان، إن "مقاتلاتنا الجوية قامت بملاحقة طائرة تركية مسيّرة قامت بالإغارة على قواتنا وأسقطها فى أثناء هبوطها فى المدرج الذى خرجت منه بقاعدة معيتيقة".





من جانبها، قالت إدارة مطار معيتيقة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن "مدرج الاقلاع فى مطار معيتيقة الدولى تعرض منذ قليل لقصف بطائرة حربية".



