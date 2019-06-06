تشييع جثمان شهيد حادث العريش الإرهابي بمسقط رأسه في الفيوم

شيع المئات من أهالى قرية منية الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، جنازة شعبية للشهيد مجند شريف محمد فتحى سعد الشريف الذى استشهد بالعريش على يد الإرهاب الغاشم، وتمت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد فرج شعت بقرية منية الحيط بمركز إطسا.





تقدم الجنازة اللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام، نائبًا عن اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والمهندس عادل عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة إطسا.





خرج المشيعون فى مظاهرة ضد الإرهاب وهتفوا "لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله"، حتى دُفن جثمان الشهيد بمثواه الأخير بمقابر إطسا بالقرية.



