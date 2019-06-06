صحيفة سعودية تكشف سبب انتقال عموري للهلال

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن أسباب انتقال الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" إلى صفوف نادي الهلال السعودي، في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النجم الإماراتي كان على خلاف مع إدارة العين السابقة برئاسة غانم الهاجري، وهو ما تسبب في رحيله عن النادي على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة : "عموري فضل خوض التجربة الاحترافية في الدوري السعودي، ولكن رحيل الإدارة جعل الأمور تعود لطبيعتها بين اللاعب والنادي، مما يصعب من قدرة الزعيم السعودي على الاحتفاظ بخدماته".

والجدير بالذكر أن عموري تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، ماجعله يغيب عن المشاركة مع الزعيم السعودي في الكثير من المباريات على مدار الموسم.